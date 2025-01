Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0049 --Angriff mit Waffen auf Lokal--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Große Johannisstraße Zeit: 24.01.2025, 22:05 Uhr

Am späten Freitagabend griff eine Gruppe ein Lokal in der Neustadt an, dabei wurde auch mindestens eine Schusswaffe eingesetzt. Mindestens drei Personen wurden schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen stürmten etwa gegen 22:05 Uhr mehrere zum Teil vermummte Männer in eine Shisha Bar in der Großen Johannisstraße. Unvermittelt sollen sie auch mit Holzlatten oder Stangen um sich geschlagen und mit Gegenständen geworfen haben, auch mindestens eine Schusswaffe wurde eingesetzt. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen kurz darauf eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Die Polizisten sicherten den Bereich ab, leisteten bei den Verletzten Erste Hilfe und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Diese verliefen zunächst negativ. Mindestens zwei Männer erlitten Schussverletzungen, ein weiterer Mann wurde durch Schläge schwer am Kopf verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht, mindestens vier weitere Personen erlitten Verletzungen. Die weiterhin intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dauern an. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bremen ermitteln wegen versuchter Tötungsdelikte und wegen schweren Landfriedensbruchs.

Nach ersten Zeugenangaben flüchteten einige der Täter in Richtung Neustadtswallanlagen und Friedrich-Ebert Straße. Zeugen, die in diesem Bereich Beobachtungen gemacht haben, wenden sich an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888. Wer Video- oder Fotoaufnahmen im Zusammenhang mit diesem Fall hat, kann diese der Polizei Bremen unter https://hb.hinweisportal.de/shishabar/de/upload zur Verfügung stellen. Dies ist auch anonym möglich.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell