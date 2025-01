POL-HB: Nr.: 0047 --21-jähriger Räuber gestellt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Schulstraße Zeit: 22.01.2025, 21 Uhr Eine Gruppe von unbekannten Männern griff am Mittwochabend einen 17-Jährigen in der Neustadt an. Die Angreifer benutzten dabei Pfefferspray und ein Messer. Die Polizei sucht Zeugen. Der 17-Jährige war mit einem Freund in der Straßenbahnlinie 6E in Richtung Innenstadt ...

mehr