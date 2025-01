Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0045 --17-Jähriger mit Pfefferspray und Messer angegriffen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Schulstraße Zeit: 22.01.2025, 21 Uhr

Eine Gruppe von unbekannten Männern griff am Mittwochabend einen 17-Jährigen in der Neustadt an. Die Angreifer benutzten dabei Pfefferspray und ein Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 17-Jährige war mit einem Freund in der Straßenbahnlinie 6E in Richtung Innenstadt unterwegs, als eine Personengruppe die beiden ansprach. An der Haltestelle Leibnizplatz stiegen alle Beteiligten aus und gingen in Richtung Schulstraße. Kurz danach wurde dem 17-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und anschließend mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Der Verletzte floh daraufhin mit seinem Freund in eine Straßenbahn und alarmierte die Polizei. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Die Polizei fragt: "Wer hat Mittwochabend in der Schulstraße und näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben?" Die Angreifer sollen alle zwischen 1,65 bis 1,75 Meter groß sein und einen dunklen Teint haben. Einer von ihnen hat einen auffälligen Kinnbart. Er trug eine weiße Jacke und eine beigefarbene Mütze. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

