Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0041--44-Jähriger durch Tritte lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Seewenjestraße Zeit: 21.01.25, 22.05 Uhr

Am Dienstagabend griff ein Mann drei Personen in einer Wohnung in Gröpelingen an. Dabei trat der Täter derart auf einen 44-Jährigen ein, dass dieser lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Die Polizei konnte einen 40 Jahre alten Verdächtigen stellen.

Eine 39 Jahre alte Frau befand sich zusammen mit zwei 44 und 49 Jahre alten Männern in ihrer Wohnung in der Seewenjestraße,, als ihr Ex-Partner plötzlich unbefugt in die Wohnung eindrang und die Drei unvermittelt mit Tritten und Schlägen attackierte. Der Angreifer schlug insbesondere auf den 44-Jährigen ein und trat ihm zudem mit Stahlkappenschuhen gegen den Kopf und Körper. Erst als dieser bewusstlos wurde, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete aus der Wohnung. Alle Beteiligten waren zur Tatzeit stark alkoholisiert, der Täter stand dazu vermutlich unter Drogen.

Der 44-Jährige musste unter anderem mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Es besteht akute Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Gegen den 40-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Jeder Tritt gegen den Kopf eines am Boden liegenden Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell