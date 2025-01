POL-HB: Nr.: 0044 --Tatverdächtige nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Seewenjestraße Zeit: 21.01.25, 22.05 Uhr Am Dienstagabend griff ein Mann drei Personen in einer Wohnung in Gröpelingen an. Dabei trat der Täter derart auf einen 44-Jährigen ein, dass dieser lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Die Polizei konnte einen 40 Jahre alten Verdächtigen stellen. Eine 39 ...

