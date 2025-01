Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0046--Serientäter in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Ansgaritorstraße Zeit: 23.01.25, 12.25 Uhr

Die Polizei nahm am Donnerstag in der Altstadt einen Verdächtigen nach einem Diebstahl fest. Ein Haftrichter erließ gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 41-Jährigen Haftbefehl.

Gegen Mittag entwendete der 41-Jährige eine Bauchtasche mit u. a. Bargeld, Kopfhörern und Ausweisen aus einem Fahrzeug, dass in einem Baustellenbereich der Ansgaritorstraße parkte, und flüchtete anschließend. Der Autobesitzer konnte seine gestohlenen Kopfhörer wenig später in den Wallanlagen orten und alarmierte die Polizei, die den 41 Jahre alten Verdächtigen noch in der Nähe stellte. Ein Teil der Beute führte der Dieb noch bei sich, die Kopfhörer lagen in einem Gebüsch versteckt. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen, die Sachen als Beweismittel beschlagnahmt.

Er steht zudem im dringenden Tatverdacht, mindestens eine weitere Raubtat und zwei gewerbsmäßige Diebstähle in Mitte begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen wurde Haftbefehl gegen den Serientäter erlassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell