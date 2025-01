Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0048 --Vermehrt falsche Polizisten und Wasserwerker unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: Januar 2025

In den vergangenen Tagen waren in mehreren Stadtteilen in Bremen vermehrt Trickbetrüger unterwegs, dabei verschafften sie sich mit unterschiedlichen Vorgehensweisen Zutritt zu Wohnungen von meist älteren Menschen. So erbeuteten sie unter anderem Geld und Wertgegenstände. Die Polizei warnt.

Die Betrüger gelangten unter anderem unter dem Vorwand, die Wasserleitungen prüfen zu müssen in Wohnungen älterer Menschen. Dort lenkten sie die Bewohnerinnen und Bewohner ab, indem diese mehrere Wasserhähne aufdrehen und anschließend in verschiedene Räume gehen mussten. Währenddessen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen, machten Beute und verschwanden.

In weiteren Fällen gaben sich die Betrüger am Telefon als Polizisten aus und warnten vor verdächtigen Kontoüberweisungen der Betroffenen. Dabei seien Täter gestellt worden und nun müsse das Geld der Betroffenen auf Fälschungen überprüft werden. In einigen Fällen kam es hier zu Geldübergaben an die Betrüger.

Die Polizei Bremen warnt eindringlich vor Trickbetrügern: Oft wirken die Erzählungen sehr schlüssig und glaubwürdig.

Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Binden Sie Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten oder Staatsanwälte ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Am Telefon versuchen sie unter verschiedenen Vorwänden, ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben. Dazu behaupten sie beispielsweise, dass Geld und Wertsachen zuhause oder auf der Bank nicht sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten.

Die Polizei Bremen rät: Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- oder Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten - das tun nur Betrüger. Sollten Sie sich unsicher fühlen oder glauben, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein, rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 an. Wichtig: Beenden Sie das vorherige Gespräch, wählen Sie selbst, und benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

