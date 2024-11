Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Dringend Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Durch einen 51-Jährigen aus der Gemeinde Lamspringe soll es am Mittwoch, 20.11.2024, zu einer schweren räuberischen Erpressung gekommen sein. Der Mann steht in dringendem Tatverdacht, unter Mitführung einer Schusswaffe, den Pkw eines 36-Jährigen entwendet zu haben. Nach Bekanntwerden der Tat am gestrigen Donnerstag, nahmen Polizeikräfte den Beschuldigten vorläufig fest. Ein Ermittlungsrichter ordnete heute Untersuchungshaft gegen ihn an.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren Tatverdächtiger und Opfer vorgestern mit dem Pkw des 36-Jährigen, der ebenfalls aus der Gemeinde Lamspringe kommt, im Landkreis unterwegs. In der Ortschaft Bodenburg soll der Beschuldigte das Opfer mittels einer Schusswaffe bedroht und zum Aussteigen gezwungen haben. Anschließend sei er mit dem Fahrzeug davongefahren.

Der 36-Jährige erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei Bad Salzdetfurth. Im Zuge sofort eingeleiteter Ermittlungen wurde der Tatverdächtige mit dem betroffenen Pkw in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen und widerstandslos festgenommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde eine täuschend echt wirkende Spielzeugpistole bei dem Mann sichergestellt. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, wird geprüft.

Die Hintergründe der Tat sind Teil der andauernden Ermittlungen. Der Tatverdächtige macht bislang von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim und anschließender Anordnung durch das Amtsgericht, befindet sich der Beschuldigte nunmehr in Untersuchungshaft.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

