POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Dringend Tatverdächtiger nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots) - Holle (koe) Am 21.11.2024 in dem Zeitraum von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Marktstraße - An der Marktstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ...

