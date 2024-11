POL-MFR: (1143) Tödlicher Verkehrsunfall bei Allersberg

Nürnberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (06.11.2024) stahl ein Unbekannter die Tasche eines Senioren in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der 80-jährige Mann war gegen 15:30 Uhr zu Fuß in der Entengasse unterwegs. Hier entriss ihm ein unbekannter Mann unvermittelt die mitgeführte Ledertasche, in welcher sich persönliche Dokumente und Bargeld befanden. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ...

mehr