Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Kehl/Rheinmünster (ots)

Am Montagabend (21.10.) wurde ein französischer Staatsangehöriger als Fahrer eines Fahrzeuges am Grenzübergang Kehl-Europabrücke lagebildabhängig kontrolliert. Der 31-Jährige konnte sich nicht ausweisen und machte daher mündliche Angaben zu seinen Personalien. Im Verlauf der Kontrolle konnte ein Bild seiner französischen Identitätskarte aufgefunden werden. Jedoch wichen die dort vermerkten Personalien von den mündlichen Angaben des 31-Jährigen ab. Eine erneute Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der französische Staatsangehörige per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte sich in der Vergangenheit aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Zudem wurde festgestellt, dass das Fahrzeug keine gültige Zulassung hatte. Der 31-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe mit der Hilfe eines Freundes bezahlen, sodass er einer 40-tägigen Haftstrafe entging. Ihn erwartet eine Anzeige Aufgrund des Fahrens ohne Zulassung sowie der falschen Namensangabe.

Zudem wurde am Dienstagmorgen (22.10.) bei einer Ausreisekontrolle eines Fluges nach London am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine französische Staatsangehörige festgestellt. Die 31-Jährige wurde per Haftbefehl aufgrund Diebstahls gesucht. Durch das Bezahlen der Geldstrafe konnte sie eine 10-tägige Haftstrafe abwenden.

