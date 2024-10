Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährliche Körperverletzung im Regionalzug und im Bahnhof Offenburg - Bundespolizei ermittelt

Singen/Engen/Gengenbach/Offenburg (ots)

Am Sonntagmorgen (20.10) gegen 07:45 Uhr kam es im Regionalzug zwischen Gengenbach und Offenburg zu einem Streit zwischen zwei Frauen. Unvermittelt soll eine der Beteiligten ein Messer oder ähnlichen scharfen Gegenstand aus der Jacke gezogen und damit auf die sitzende Geschädigte eingestochen haben. Durch Abwehrbewegungen wurde die 44-Jährige am Bein verletzt und konnte nach dem Angriff aus dem Abteil flüchten.

Bei der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Offenburg rempelte die bislang unbekannte Täterin eine weitere Frau an. Auch sie soll mit dem Messer oder scharfen Gegenstand angegriffen worden sein und wurde am Arm verletzt. Anschließend konnte auch die 70-Jährige flüchten. Bei beiden Geschädigten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Die unbekannte Täterin verließ im Bahnhof Offenburg den Zug und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sie wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, 170-180 cm groß und von kräftiger Statur. Sie trug ihre dunklen langen Haare zum Zopf gebunden und hatte einen Rucksack auf. Sie sprach eine osteuropäische Sprache, vermutlich russisch, und machte einen verwirrten Eindruck. Die unbekannte Täterin soll in Engen gegen 05:55 Uhr in den Zug (RE 4710) eingestiegen sein, weitere Erkenntnisse liegen zu ihr bislang nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen bezüglich der beiden gefährlichen Körperverletzungen aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang neben Zeugenaussagen Videoaufnahmen der Überwachungskamera im Zug aus.

Wer Angaben zur bislang unbekannten Tatverdächtigen machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzten.

++Ursprungsmeldung des Polizeipräsidiums Offenburg vom 20.10. - 16:32 Uhr++

POL-OG: Offenburg - Gefährliche Körperverletzung-Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr kam es im Regionalzug zwischen Gengenbach und Offenburg zu einem Streit zwischen zwei Frauen. Plötzlich zog eine der Beteiligten ein Messer oder ähnlichen scharfen Gegenstand aus der Jacke und stach damit auf die sitzende Geschädigte ein. Durch Abwehrbewegungen wurde sie am Bein verletzt, bevor sie aus dem Abteil flüchten konnte. Bei der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Offenburg rempelte die unbekannte Täterin eine weitere Frau an. Auch sie wurde mit dem Messer oder scharfen Gegenstand angegriffen und am Arm verletzt, bevor sie flüchten konnte. Die unbekannte Täterin flüchtete zu Fuß. Sie wird wie folgt beschrieben: eine Frau, etwa 40 Jahre alt, trug ihre langen Haare zum Zopf gebunden und sie trug eine helle Jacke. Sie sprach in einer osteuropäischen Sprache und machte einen verwirrten Eindruck. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell