Iserlohn (ots) - Ausgangsmeldung: POL-MK: Eine Frau stirbt nach Wohnungsbrand in Senioreneinrichtung vom 09.11.2024 - 11:14 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5904994 Der Leichnam der Verstorbenen wurde noch in der Brandnacht beschlagnahmt und am heutigen Tag in der Rechtsmedizin Dortmund obduziert. ...

