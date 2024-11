Lüdenscheid (ots) - Gestern, um 22.51 Uhr, brannte an der Brüderstraße ein Altpapiercontainer in voller Ausdehnung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

