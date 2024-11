Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Ermittlungsergebnis zum Brand in Letmather Senioreneinrichtung

Iserlohn (ots)

Ausgangsmeldung:

POL-MK: Eine Frau stirbt nach Wohnungsbrand in Senioreneinrichtung vom 09.11.2024 - 11:14 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5904994

Der Leichnam der Verstorbenen wurde noch in der Brandnacht beschlagnahmt und am heutigen Tag in der Rechtsmedizin Dortmund obduziert. Zudem hatten Brandermittler bereits am Montag den Ort des Geschehens in Augenschein genommen. Im Ergebnis liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Auch ein technischer Defekt scheidet als Brandursache aus. Vielmehr gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass ein unsachgemäßer Umgang mit Zigaretten durch das Opfer selbst zur fahrlässigen Inbrandsetzung der Wohnung führte. (dill)

