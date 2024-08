Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Schreinerei (18./19.08.2024)

Geisingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag hat ein unbekannter Täter versucht in einen Betrieb in der Straße "Am Espen" einzubrechen. Der Unbekannte machte sich an der Werkstatttür einer Schreinerei zu schaffen, konnte diese jedoch schlussendlich nicht öffnen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Schreinerei beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell