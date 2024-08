Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Zu spät entschieden Abzubiegen und die Kurve nicht bekommen (20.08.2024)

Rottweil (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr hat sich ein 22-Jähriger mit seinem Mitsubishi Space-Star zu spät überlegt, dass er abbiegen möchte und hat die Kurve nicht bekommen. Der junge Fahrer war auf der Oberndorfer Straße unterwegs und wollte links in die Zimmerner Straße abbiegen. Stattdessen fuhr er jedoch ein Verkehrsschild um und in die Umfriedung der Nordgarage Prirsch. An seinem Wagen, dem Verkehrsschild und der Umfriedung werden rund 20.000 Euro Sachschaden geschätzt.

