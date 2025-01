POL-F: 250123 - 0063 Frankfurt - Sachsenhausen-Nord: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots) - (yi) Am Dienstag (21. Januar 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Köln. Einer der Unfallbeteiligten verletzte sich schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren die Autos, welche am Unfall beteiligt waren, gegen 14:45 Uhr hintereinander die rechte Fahrspur der BAB 3 in Richtung Köln. Der 39-jährige ...

mehr