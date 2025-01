Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250122 - 0061 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) Am Dienstag (21. Januar 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Köln. Einer der Unfallbeteiligten verletzte sich schwer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren die Autos, welche am Unfall beteiligt waren, gegen 14:45 Uhr hintereinander die rechte Fahrspur der BAB 3 in Richtung Köln. Der 39-jährige Mercedes Actros-Fahrer, welcher das erste der vier Autos bildete, bremste verkehrsbedingt. Die Fahrzeuge dahinter bremsten ebenfalls. Der letzte Fahrer, ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines LKW, bemerkte vermutlich die Bremsvorgänge zu spät und fuhr dem vorausfahrenden 49-jährigen LKW-Fahrer hinten auf. Durch die Kollision fuhr der LKW einem 51-jährigen Skoda-Fahrer auf. Dieser fuhr dem vordersten Fahrzeug ebenfalls hinten auf. Der 47-jährige LKW-Fahrer verletzte sich hierbei schwer. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Die Beamten sperrten die Bundesautobahn von 15:00 Uhr - 16:15 Uhr voll. Ab 16:15 Uhr gab die Polizei die linke Spur frei. Die Freigabe der kompletten Fahrbahn erfolgte um 17:55 Uhr.

