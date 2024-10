Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung unter Schülern in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 2. Oktober 2024, gegen 11 Uhr, kam es auf dem Schulhof einer Schule in der Mühlenstraße in Buer in einer Pause zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Schülern.

Auslöser war eine Streitigkeit um eine Kappe. Im Zuge des Streits, stellte sich der zwölf Jahre alte Tatverdächtige aus Gelsenkirchen hinter einen elfjährigen Gelsenkirchener und würgte diesen in einem Schwitzkasten, bis dieser das Bewusstsein verlor und zu Boden fiel. Durch den Sturz verletzte sich der Jugendliche schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tat konnte durch andere Schüler beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell