Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Transporter rammt Pkw und flüchtet - in dem Auto saßen Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Polizeibeamte sind am vergangenen Mittwochabend, 2. Oktober 2024, Zeugen einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Fischerstraße in Horst geworden. Die beiden saßen im geparkten Auto, als gegen 20.30 Uhr ein weißer Transporter vor ihren Augen rangierte und dabei den zivilen Dienstwagen touchierte und erheblich beschädigte. Da sich der Transporter daraufhin von der Unfallstelle entfernte, nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug in der Nähe anhalten. Weitere, hinzugerufene Beamte nahmen den Vorgang auf. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 19 Jahre alter Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland, gab an, den Unfallhergang nicht mitbekommen zu haben. Die Beamten erhoben zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung von dem Beschuldigten und fertigten eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell