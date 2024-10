Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 1. Oktober 2024, zwischen 7.40 Uhr und 8.20 Uhr, kam es zu einem Raub in der Rolandstraße in Schalke.

Ein 17 Jahre alte Gelsenkirchener fuhr zunächst mit der Straßenbahn in Richtung Musiktheater. In der Bahn wurde er von drei bisher unbekannten Männern angesprochen und an der Haltestelle Musiktheater zum Verlassen der Bahn gedrängt. Gemeinsam ging man in die Rolandstraße, wo eine größere Personengruppe von acht bis neun Männern auf den 17-Jährigen wartete. Nach einem kurzen Wortwechsel, wobei der 17-Jährige auch von einem der Tatverdächtigen mit dem Handy aufgenommen worden sein soll, haben fünf Unbekannte der Gruppe auf diesen mehrfach mit den flachen Händen eingeschlagen. Im Anschluss habe einer der Tatverdächtigen dem Jungen einen niedrigen Betrag Bargeld aus der Jacke geklaut. Der 17-jährige Gelsenkirchener konnte daraufhin die Örtlichkeit verlassen und verständigte einige Stunden Später von zu Hause die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Geschädigte kann den Mann beschreiben, der ihn mit dem Handy gefilmt hat: er soll circa 18 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Er hatte lockige Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren und hatte kleine Augen. Dazu trug er eine Brille.

Wer Hinweise zum Sachverhalt und zu den unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

