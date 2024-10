Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Champions League in der Arena/Polizei begleitet das Spiel

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 2. Oktober 2024, spielen die Vereine Schachtar Donezk aus der Ukraine und Atalanta Bergamo aus Italien in der Gruppenphase der Champions League in der Gelsenkirchener Veltins Arena. Da der ukrainische Verein aufgrund des Krieges im Land nicht im eigenen Stadion spielen kann, trägt er seine Heimspiele im Rahmen des Wettbewerbs im Gelsenkirchener Stadion aus. Die Polizei begleitet das Spiel und die weiteren Heimspiele von Schachtar Donezk im Wettbewerb, um für die Sicherheit aller Beteiligten zu sorgen. Vor der Begegnung, die um 18.45 Uhr angepfiffen wird, haben Fans beider Vereine Fan-Märsche angekündigt. Die Fans aus Donezk treffen sich vor dem Spiel an der Ulrichstraße in Erle und laufen von dort über die Emscherstraße und die Adenauerallee zum Stadion. Die italienischen Fans versammeln sich ab dem Vormitttag auf dem Urbanus Kirchplatz in Buer und laufen von dort über die Hochstraße, Breddestraße, Hölscherstraße, Cranger Straße, Vom-Stein-Straße und die Adenauerallee zum Stadion. Aufgrund dieser Fan-Märsche kann es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Wir informieren Sie über wesentliche Vorkommnisse rund um das Spiel auf unserem X-Kanal, Polizei_NRW_GE. Ebenfalls informieren wir auf unserem WhatsApp-Kanal "Polizei NRW Gelsenkirchen" Wir wünschen allen Gästen ein schönes, friedliches, faires und spannendes Fußballspiel.

