POL-GE: Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs nach dem Champions-League Spiel dauern an/Polizeipräsident Frommeyer bezieht Stellung

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstag, 1. Oktober 2024, zwischen 7.40 Uhr und 8.20 Uhr, kam es zu einem Raub in der Rolandstraße in Schalke. Ein 17 Jahre alte Gelsenkirchener fuhr zunächst mit der Straßenbahn in Richtung Musiktheater. In der Bahn wurde er von drei bisher unbekannten Männern angesprochen und an der Haltestelle Musiktheater zum Verlassen der Bahn gedrängt. Gemeinsam ging man in die Rolandstraße, wo eine ...

