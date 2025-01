Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250122 - 0060 Frankfurt - Bornheim: Falsche Polizeibeamte - Aufmerksame Rentnerin ermöglicht schnelle Festnahme eines Geldabholers

Frankfurt (ots)

(ha) Wie den Medien bekannt kam es in den letzten Tagen vermehrt zu Betrugsdelikten durch Schockanrufe oder falsche Polizeibeamte. Erfreulicherweise gelang der Polizei gestern mit Unterstützung aufmerksamer Bürgerinnen die Festnahme eines Geldabholers nach zuvor versuchtem Betrug durch falsche Polizeibeamte.

Gegen 10:20 Uhr erhielt eine 81-jährige Frau in Bornheim am gestrigen Dienstag (21. Januar 2025) einen Anruf eines Betrügers. Der Mann verwickelte sie nach aktuellen Erkenntnissen in ein Gespräch und forderte sie auf ihr gesamtes Geld abzuheben und später einem angeblichen Polizisten zu übergeben, da es in der Nachbarschaft angeblich vermehrt zu Überfällen gekommen sei. Die Frau ließ sich nicht beeindrucken, wurde misstrauisch und schilderte einer ihr bekannten Frau den Vorfall. Zusammen riefen die beiden die Polizei.

Im Beisein der Beamten fuhr die ältere Dame zu ihrer Wohnung. Direkt vor der Tür gelang den Polizisten dann die Festnahme eines 19-jährigen Beschuldigten, der noch versuchte in ein Fluchtfahrzeug einzusteigen und wegzufahren.

Nach ersten Erkenntnissen wartete er bereits längere Zeit vor der Wohnung auf die Dame und hielt ein Fluchtfahrzeug bereit, um im Zweifel schnell die Örtlichkeit verlassen zu können.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen auf die Dienststelle und führten die weiteren polizeilichen Maßnahmen durch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell