POL-HB: Nr.: 0060 --Steinwürfe auf Moscheeräume

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm Zeit: 29.01.2025, 14:20 Uhr Am Mittwoch gab sich in Obervieland eine Trickbetrügerin als Nachbarin aus und gelangte so an Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:20 Uhr gab sich im Ortsteil Kattenturm eine bislang unbekannte Frau gegenüber einem 89-Jährigen als Nachbarin aus, die angeblich die Nummern der ...

