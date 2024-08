Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht in der Bergerstraße in Emmendingen - Polizei sucht Zeugen!!!

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, 79312 Emmendingen, Bergerstraße

Am 05.08. gegen 17.10 Uhr kam es in Emmendingen in der Bergerstraße zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht. Ein Motorradfahrer wollte aus einem Grundstück auf die Straße einbiegen und hielt hierzu am Bordstein. Aus Richtung Schwarzwaldstraße kam ein Autofahrer, welcher einen Fahrradfahrer überholte. Aufgrund parkender Autos wich der Autofahrer auf den Gehweg aus. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, rollte der Motorradfahrer zurück und kam zu Fall. Zu einem Zusammenstoß der Beiden kam es nicht. Der Pkw-Fahrer entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Pkw soll es sich um ein älteres graues Fahrzeug vermutlich der Marke Peugeot oder Citroen handeln. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrradfahrer, welcher von dem Pkw überholt wurde.

Hinweise zum gesuchten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 entgegen.

