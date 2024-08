Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugenaufruf

Müllheim (ots)

Von Freitag, 02.08. auf Samstag, 03.08.2024, wurde zwischen 13 Uhr und 04:30 Uhr in eine Bäckereifiliale in Müllheim in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täterschaft gelangte gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten, weshalb Sachschaden entstand. Diebesgut konnte nicht erlangt werden.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zur Täterschaft machen können oder auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofes bemerkten.

Das Polizeirevier Müllheim ist rund um die Uhr unter Tel.: 07631/1788-0, zu erreichen.

RM/ PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell