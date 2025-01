Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0063--Trickdiebinnen gefasst--

Bremen (ots)

- Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Merziger Straße Zeit: 30.01.25, 14.30 Uhr

Am Donnerstag gaben sich drei Frauen als Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes aus und bestahlen ein Seniorenehepaar in Sebaldsbrück. Die Täterinnen flüchteten zunächst, konnten aber wenig später von der Polizei gestellt werden.

Am frühen Nachmittag klingelte eine Fremde an der Haustür der 89 und 91 Jahre alten Eheleute an der Merziger Straße und stellte sich als Frau Bock vom Pflegedienst vor. Unter dem Vorwand, sie müsse dringend eine Beratung durchführen, erlangte sie Zutritt ins Haus. Im Anschluss ließ sie noch zwei angebliche Mitarbeiterinnen hinein, die sich in den Wohnräumen umsahen. Der 91-Jährige ertappte dabei eine Frau, wie sie gerade zwei Briefumschläge mit Geldscheinen aus einem Sekretär entnahm. Anschließend verließ das Trio schnell das Haus und eine aufmerksame Nachbarin beobachte noch, wie es mit einem Mercedes flüchtete. Nach einer kurzen Fahndung wurden die drei mutmaßlichen Täterinnen in Hemelingen gefasst. Diebesgut konnte bei ihnen nicht mehr gefunden werden.

Die Ermittlungen gegen die 29, 33 und 52 Jahre alten Tatverdächtigen dauern.

Die Polizei warnt davor, Fremden Zutritt zur Wohnung zu gestatten. Dem Einfallsreichtum der Täter und Täterinnen sind keine Grenzen gesetzt. Ziehen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

