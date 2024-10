Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Wohl nicht nur betrunken unterwegs

Haiterbach (ots)

Nicht nur alkoholisiert, sondern anscheinend auch noch mit anderen berauschenden Mitteln und noch dazu ohne Führerschein war offenbar ein 29-Jähriger am Mittwoch in Haiterbach unterwegs.

Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 18:45 Uhr der Mann mit einem Mercedes-Benz so unsicher auf derAlten Nagolder Straße unterwegs, dass ein aufmerksamer Zeuge die Polizei verständigte. Diese konnten das Fahrzeug samt mutmaßlichen Fahrer an der "Mittleren Gasse" feststellen. Von dem Mann ging ein deutlicher Alkoholgeruch aus, was ein Atemalkoholvortest auch bestätigte. Der Mann blies mehr als 3,5 Promille. Dem nicht genug, ergaben sich Hinweise, dass er auch unter Beeinflussung von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm. Diese Umstände hatten eine Blutentnahme zur Folge. Da der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, konnte diese auch nicht von den Beamten einbehalten werden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell