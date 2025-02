POL-HB: Nr.: 0067 --Wildwest im Straßenverkehr

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting Zeit: 01.02.2025, 22.50 Uhr Am Samstagabend schritt die Polizei in Huchting ein, nachdem ein 15-jähriger Jugendlicher sich im Keller eines Wohnhauses eingeschlossen und Lachgas konsumiert hatte. Die alarmierten Einsatzkräfte wurden von der Familie des Jungen verständigt, da er in der Vergangenheit bereits aufgrund seines Lachgaskonsums in ärztlicher Behandlung ...

mehr