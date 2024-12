FW-KLE: Feuerwehr Kleve erhält Karl-und-Maria-Kisters-Preis

Feuerwehr Kleve

Feuerwehr Kleve erhält Karl-und-Maria-Kisters-Preis

Kleve

Die Feuerwehr Kleve hat heute morgen (1. Dezember 2024) im Rahmen einer Feierstunde den Karl-und-Maria-Kisters-Preis der Kolpingfamilie Kleve erhalten. Nach einer Eucharistiefeier in der Klever Stiftskirche fanden sich die Kolpingfamilie und Vertreter der Feuerwehr im Kolpinghaus ein, wo nach einem gemeinsamen Frühstück die Freiwillige Feuerwehr als diesjährige Preisträgerin verkündet wurde.

Mit dem Preis sollen Menschen geehrt werden, die in besonderer Weise ein Leben im Sinne Adolph Kolpings führen oder sich in seinem Geiste engagieren. Dabei soll es um am Gemeinwohl orientiertes Handeln gehen. Der Preis, der nun zum 20. Mal verliehen wurde, ist mit 1000 Euro dotiert. Außerdem erhalten die Preisträger den Kolping-Teller.

Der stellvertretende Bürgermeister Joachim Schmidt lobte die Feuerwehr in seiner Laudatio als wesentlichen Teil der Zivilgesellschaft. Bei den Mitgliedern der zwölf Löschzüge und Löschgruppen, den Musik-Einheiten und der Jugendfeuerwehr sei "zu spüren, dass es nicht allein um Brände, Drehleitereinsätze und Personen in Notlagen geht, sondern um einen persönlichen, ehrenamtlichen Beitrag zum Gelingen der kommunalen Gemeinschaft.". Er endete mit den Worten "Der diesjährige Karl-und-Maria-Kisters-Preis geht an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kleve. Herzlichen Glückwunsch. Es war mir eine Ehre."

Im Anschluss überreichte der Klever Kolping-Vorsitzende Richard Weiss den Preis an die anwesenden Feuerwehr-Vertreter. Neben dem Führungsstab der Feuerwehr waren auch Mitglieder der Jugendfeuerwehr zur Preisverleihung gekommen. Der Leiter der Feuerwehr, Ralf Benkel, bedankte sich im Namen aller 550 Mitglieder der Feuerwehr Kleve für den Preis. Dabei sei es nicht selbstverständlich für eine Stadt in der Größe von Kleve mit über 50.000 Einwohnern, dass der Brandschutz rein ehrenamtlich geleistet werden kann. Kleve sei die zweitgrößte Kommune in Nordrhein-Westfalen, bei der das noch funktioniere. Der Preis sei eine willkommene Anerkennung für die ehrenamtlichen Leistungen aller Klever Feuerwehrleute.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell