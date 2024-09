Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Retten - Sichern - Bergen: Retterorganisationen präsentieren sich am 28. und 29. September

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Die Feuerwehr Kleve präsentiert sich gemeinsam mit den Seenotrettern, dem THW-Ortsverband Kleve und der DLRG Kleve auf der gemeinsamen Veranstaltung "Retten - Sichern - Bergen" an der Herzogbrücke. Interessierte Bürger sind eingeladen, am 28. und 29. September etwas zum Thema "Wasserrettung" zu erfahren und sich bei einem persönlichen Gespräch über die einzelnen Organisationen zu informieren. Es werden Fahrzeuge und Boote ausgestellt und man wird auch Bootsfahrten gewinnen können.

Am Samstag, dem 28. September geht es um 10 Uhr los. Veranstaltungsort ist an der Minoritenstraße 2 (zwischen Volksbank und Klever Schüsterken). Am darauf folgenden Sonntag, dem 29. September, wird die Veranstaltung im Rahmen des Stadtfestes fortgesetzt. Beginn ist dann um 11 Uhr. Dieser Sonntag ist in Kleve verkaufsoffen.

Die vier beteiligten Organisationen (Seenotretter, THW, DLRG und Feuerwehr) stellen sich vor und geben Einblicke in ihre Tätigkeiten. Dazu wird auch ein "Retterkino" (eine große LED-Videowand) aufgebaut. Für Verpflegung in Form von "Retterwurst" ist auch gesorgt. Eines der Highlights: Mit einem Glücksrad kann man Fahrten mit den Rettungsbooten auf dem Spoykanal gewinnen. Jeweils zwischen 13 Uhr und 15 Uhr wird eine Sendung des "Radio Ankerherz" über die Seenotretter zu hören sein.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell