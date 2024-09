FW-KLE: Wohnungsbrand an der Kirchstraße

Feuerwehr Kleve

Unter dem Einsatzstichwort "Wohnungsbrand", wurde die Einheiten Kleve, Materborn, Reichswalde, sowie die städtischen Bediensteten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve am Mittwochmorgen an die Kirchstraße alarmiert. Dort war aus bisher ungeklärter Ursache in einem im Treppenhaus befindlichen Stromverteilerkasten ein Feuer ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung der Flammen auf den Dachstuhl verhindert werden.

Nach den Löscharbeiten wurde das Gebäude mittels Wärmebildkamera durch die Feuerwehr auf weitere Glutnester hin untersucht und zwecks Entrauchung belüftet. Die zum Zeitpunkt des Brandes in der obersten Etage des Wohnhauses befindlichen drei Bewohner konnten das Haus noch vor Eintreffen der Feuerwehr rechtzeitig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde durch die Stadtwerke Kleve stromlos geschaltet. Unter Führung des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr Kleve, Daniel Scholz, waren 20 Kräfte mit sechs Fahrzeugen, der Drehleiter und dem Rettungsdienst rund zwei Stunden im Einsatz. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

