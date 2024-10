Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Gemeinsamer Aktionstag vom Jugend-Einsatz-Team der DLRG und der Jugendfeuerwehr Kleve

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Kleve (ots)

Am 21. und 22. September trafen sich das Jugend-Einsatz-Team der DLRG mit der Jugendfeuerwehr, um gemeinsam im Rahmen des Aktionstages 24 Stunden lang als Team verschiedene Einsatzszenarien zu meistern.

Nach dem gemeinsamen Antreten an der Feuerwache in Rindern wurden die Jugendlichen in gemischte Teams aus Feuerwehr und DLRG eingeteilt und bekamen je ein Fahrzeug zugewiesen, mit welchem sie sich vertraut machen sollten, um bei den Übungen gut vorbereitet zu sein. Im Anschluss bauten sie ihre Feldbetten in der Wache auf und wurden daraufhin zu den verschiedenen Übungsszenarien "alarmiert". In diesen Einheiten übten sie unter anderem das Retten von Verletzten durch das Boot, das Löschen von Kleinbränden oder das Behandeln verschiedener Verletzungen. Außerdem lernten sie die Möglichkeiten technischer Rettungsgeräte und die Gefahren, welche von Gefahrstoffen ausgehen und lernten auch, mit diesen im Einsatzfall umzugehen.

Nach diesen gemeinsamen Übungen in den gemischten Teams wurden die Jugendlichen in Gruppen aus nur DLRGlern oder Feuerwehrlern eingeteilt und hatten nun die Möglichkeit, zu Abend zu essen. Währenddessen bereiteten einige Betreuer mit mehreren Darstellern die große Abendübung vor. Dafür wurden einige der Personen täuschend echt geschminkt, andere konnten sich mit ihrer "Rolle" vertraut machen. Um circa 20:30 Uhr wurden dann alle Fahrzeuge zu einem Grillunfall mit mehreren Verletzten am Altrhein alarmiert. Nachdem die größtenteils von Jugendlichen gestellten Führungskräfte die Lage erkundet hatten, begann die Feuerwehr mit dem Löschen der Brände, dem Retten der Verletzten aus dem Gefahrenbereich und dem Ausleuchten der Einsatzstelle. Währenddessen begannen die DLRG-Jugend-Einsatzkräfte mit dem Suchen und Retten von Verletzten aus dem Wasser. Sie richteten eine so genannte Patienten-Ablage ein und behandelten dort die Personen. Trotz der täuschend echten Darstellung der Verletzten und Beteiligten, die versuchten, das junge Einsatz-Team aus der Ruhe zu bringen, behielten die Jugendlichen einen kühlen Kopf und konnten alle Verletzten retten, die Beteiligten beruhigen und versorgen und den Einsatz zügig und gut abarbeiten.

Nach dem Einsatz bedankte sich der Leiter der Feuerwehr, Ralf Benkel, bei den Jugendlichen und lobte ihre Bereitschaft für das Ehrenamt. Im Anschluss bauten die jungen Einsatzteams alle Materialien zurück, räumten die Einsatzorte auf und konnten zurück zur Wache nach Rindern fahren. Nach einer kurzen Feedbackrunde ließen die Jugendlichen den Abend am Lagerfeuer gemütlich ausklingen und gingen danach zu Bett. Am nächsten Morgen wurde gemeinsam gefrühstückt und aufgeräumt.

Insgesamt blicken wir auf ein Wochenende zurück, bei dem das Jugend-Einsatz-Team der DLRG und die Jugendfeuerwehr zeigen konnten, was sie bereits können und bei dem es viel Neues zu lernen gab.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell