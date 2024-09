Polizei Hamburg

POL-HH: 240925-1. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit:

1.) 27.09.2024, 21:00 Uhr bis 29.09.2024, 05:00 Uhr 2.) 27.09.2024, 21:00 Uhr bis 30.09.2024, 05:00 Uhr

Ort:

1.) Bundesautobahn (BAB) 7, zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld 2.) Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke 3.) Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende werden die BAB 7 sowie die Köhlbrandbrücke voll gesperrt und es finden diverse Veranstaltungen und Versammlungen im Hamburger Stadtgebiet statt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Im Rahmen der Maßnahme "Altona-Tunnel" wird aufgrund der Einhebung einer Behelfsbrücke für eine Geh- und Radwegeverbindung die BAB 7 in der Zeit von Freitag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 05:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld in beiden Richtungen voll gesperrt. Die betroffenen Anschlussstellen Heimfeld, Hausbruch, Waltershof, Othmarschen, Bahrenfeld und Volkspark werden zur Einrichtung der Sperrung bereits am Freitag ab 21:00 Uhr gesperrt. Die Autobahnauffahrt Hamburg-Othmarschen bleibt zudem bis Montag, 05:00 Uhr, in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Weiterhin werden planmäßige Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten der Köhlbrandbrücke durchgeführt, welche eine Sperrung des Bauwerks in der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr erforderlich machen. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, sich über Ausweichrouten zu informieren und die Sperrungen weiträumig zu umfahren. Nähere Informationen sind unter https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/baustellenmeldungen sowie https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower einsehbar.

Darüber hinaus wird am Samstagmittag die Zweitligabegegnung des Hamburger Sportvereins gegen den SC Paderborn 07 im Volksparkstadion ausgetragen.

Zusätzlich ist an diesem Wochenende im gesamten Hamburger Stadtgebiet wieder eine Vielzahl an Versammlungen und Aufzügen angemeldet worden.

Besucherinnen und Besuchern der jeweils betroffenen Bereiche wird empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird geraten, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Weitere vorsorgliche Verkehrsmeldungen der Polizei können ergänzend hier entnommen werden: https://www.hamburg.de/verkehr-aktuell/polizeimeldungen/.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell