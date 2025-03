Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Varrelbusch/Garrel - Kupferdiebstahl

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Sonntag, 09. März 2025 16:00 Uhr bis Montag, 10. März 2025 12:30 Uhr auf das Grundstück einer Friedhofskapelle in der Straße Pämerhauk und entwendeten dort die Kupferfallrohre. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch im Mehrgenerationenpark

In der Zeit von Freitag 07. März 2025 12:00 Uhr bis Montag, 10. März 2025 06:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Mehrgenerationenparks an der Friesoyther Straße. Sie verschafften sich Zugang zu einer dortigen Toilette. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 08. März 2025 17:30 Uhr bis Sonntag. 09. März 2025 11:30 Uhr auf dem Gelände einer Grundschule in der Straße Schlichtenmoor eine Tischtennisplatte, eine Bank sowie Fallrohre. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 06. März 2025 12:30 Uhr bis Freitag, 07. März 2025 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 24-jährigen Frau aus Lastrup. Diese hatte ihren Pkw, einen Fiat 500, auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der St.-Annen-Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. März 2025, in der Zeit zwischen 03:50 Uhr bis 05:30 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen Laternenmast in der Allerstraße. Der umgefahrene Laternenmast beschädigte einen Zaun sowie Mauerwerk. Es entstand ein Schaden von rund 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 10. März 2025 gegen 12:59 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Lindern mit seinem Pkw die Straße Pingel Anton in Richtung Löninger Straße. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der 34-Jährige die Löninger Straße in Richtung Jammertal zu queren. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Lindern. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 14.000,00 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 10. März 2025 gegen 15:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Cappeln die Straße Zum Richtemoor. Hierbei geriet der Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam anschließend im Seitenraum zum Stehen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Pkw nicht zugelassen und nicht versichert war.

Löningen - Eigentümer gesucht

Am Mittwoch, 05. März 2025 stellten Beamte der Polizei Löningen ein Fahrrad sicher, welches mutmaßlich zuvor entwendet worden war. Es handelt sich um schwarzes Damenrad der Marke Pegasus, mit zwei Satteltaschen. Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen).

Essen (Old.) - Verkehrsüberwachung

Am Freitag, 07. März 2025, führten Beamte der Polizei Cloppenburg in Essen (Old.) unter anderem in der 30er Zone in der Wilhelmstraße Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr konnten insgesamt 40 Verstöße registriert werden. Tagesschnellster war hier ein Verkehrsteilnehmer mit vorwerfbar 27km/h Überschreitung. Ein Verkehrsteilnehmer schaffte es innerhalb einer Stunde gleich dreimal erfasst zu werden.

