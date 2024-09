Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auto erfasst Fußgänger beim Rechtsabbiegen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr kam es auf der Adolf-Kolping-Straße zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto. Ein 35-jähriger Essener fuhr mit seinem Auto auf der Prosperstraße in Richtung Stadtmitte. Als er nach rechts in die Adolf-Kolping-Straße abbog, erfasste er einen 44-jährigen Fußgänger aus Bottrop, der gerade über die Straße ging. Der Fußgänger stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein zusätzlicher Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall nicht.

