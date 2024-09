Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß zwischen Kind und Auto

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer jungen Radfahrerin und einem Auto. Ein 58-jährige Dorstener fuhr mit seinem Auto im Stadtgebiet von Dorsten auf der Straße Im Surick in Richtung Kampstraße. Eine 9-jährige Dorstenerin fuhr mit ihrem Fahrrad zunächst auf einem Radweg. Um von einer Seite zur anderen zu kommen fuhr sie in Höhe einer Querungshilfe auf die Fahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß. Das Mädchen verletzte sich leicht, konnte aber nach einer Kontrolluntersuchung im Krankenhaus wieder nach Hause. Zudem entstand am Auto ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

