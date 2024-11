Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Zaun kollidiert und geflüchtet

Tastungen (ots)

Am Dienstag ist in der Ortschaft Tastungen im Eichsfeldkreis ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Zaun kollidiert und anschließend geflüchtet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der unbekannte Unfallverursacher zwischen 6 Uhr und 11.40 Uhr die Quellstraße, als dieser aus ungeklärter Ursache gegen den Zaun eines Grundstückes prallte. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0299790

