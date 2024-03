Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kraftstoffdiebstahl aus einer Arbeitsmaschine in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 04. März 24 16.45 Uhr, bis Dienstag, 05. März 2024 06.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Kabinentür einer, am Brandsweg abgestellten, Arbeitsmaschine auf, gelangten an den Hebel zur Motorhaubenabdeckung und öffneten diese. Aus dem Tank der Maschine wurden ungefähr 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.

