LPI-NDH: Gartenlaubendieb gestellt, weitere Täter flüchtig

Eichsfeld/Kyffhäuserkreis (ots) - In Nordthüringen haben zwei Fahrzeuge die Sturmböen am Dienstag nicht unbeschadet überstanden. In der Ortschaft Wiesenfeld im Eichsfeldkreis fiel ein Verkehrszeichen durch den Wind auf ein geparktes Auto. In Greußen im Kyffhäuserkreis mussten die Kameraden der Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken. Ein Baum war auf ein Pkw gestürzt. Glücklicherweise kamen in beiden Fällen keine ...

