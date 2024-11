LPI-NDH: Weihnachtsbaumdiebstahl aufgeflogen

Nordhausen (ots) - In der Kleingartenanlage "Borntal" im Bereich des Welfenweges betraten mehrere Täter widerrechtlich Gartenparzellen. In diesen wurde versucht gewaltsam in mehrere Gartenlauben einzubrechen. Durch den sofortigen Einsatz von Polizeibeamten konnte ein Täter gefasst werden. Dieser hatte bereits Diebesgut bei sich geführt. Andere Täter entkamen unerkannt. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Nordhäuser ...

mehr