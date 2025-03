Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Tatverdächtiger nach schwerem Raub in Untersuchungshaft Am Samstag, 15. Februar 2025 gegen 21:45 Uhr kam es in der Ellerbrocker Straße zu einem schweren Raub in einer Tankstelle. Ein Mann bedrohte unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Angestellte der Tankstelle und forderte unter anderem Bargeld. Seitens der Polizei in Friesoythe wurden unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Wir berichteten: ...

