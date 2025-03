Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl aus Transporter

In der Zeit von Montag, 10. März 2025 19:00 Uhr bis Dienstag, 11. März 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pritschenwagen, VW Crafter, welcher in der Büschelmannstraße abgestellt worden war. Sie entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 11. März 2025 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus Ibbenbüren mit seinem Pkw die Tenstedter Straße in Richtung Schwichteler. In einer dortigen Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke und beschädigte eine Garage. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 11. März 2025 gegen 14:45 Uhr beabsichtigte eine 55-jährige Frau aus Emstek mit ihrem Pkw vom Vinner Weg auf die B 213 aufzufahren. Hierbei übersah sie eine Sattelzugmaschine eines 35-jährigen Mannes und kollidierte seitlich mit dem Auflieger. Sie wurde hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. März 2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 13:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das geparkte Krad eines 49-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte sein Krad in der Kampstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

