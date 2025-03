Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12. März 2025 gegen 08:55 Uhr befuhr ein 90-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Garreler Straße in Fahrtrichtung Garrel. Verkehrsbedingt musste er in Höhe der Einmündung Pämerhauk abbremsen. Dies sah ein 24-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw zu spät und wich nach links aus. Er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 49-jährigen Frau aus Bösel und touchierte den Pkw des 90-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 23.000,00 Euro. Der Pkw des 24-Jährigen und der 49-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Unfallverursacher flüchtig

Am Mittwoch, 12. März 2025 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 14-jährige aus Cloppenburg mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Hagenstraße in Richtung Osterstraße. In Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmers, welcher von der Bahnhofstraße auf die Hagenstraße aufbog. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell