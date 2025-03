Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Jugendlicher verletzt - Unfallbeteiligte gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden zwei Jugendliche, die am Dienstag, 4.3.2025, gegen 13.30 Uhr die Münsterstraße in Telgte befuhren. Neben ihnen fuhr ein 13-jähriger Telgter in Richtung Innenstadt und stürzte aufgrund der engen Situation zu den beiden anderen Fahrradfahrern. Diese fuhren lachenderweise weiter und kümmerten sich nicht um den Verletzten. Dieser wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen sowie die beteiligten Jugendlichen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

