Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Betriebsunfall

Am Donnerstag, 13. März 2025 gegen 10:13 Uhr wurde über die kooperative Großleitstelle in Oldenburg mitgeteilt, dass es zu einem Betriebsunfall auf einem Hof in der Straße Alter Schwaneburger Weg gekommen war. Eine 19-jährige Mitarbeiterin einer Wartungsfirma befand sich auf dem Dach einer Biogasanlage, aus unbekannter Ursache stürzte sie in die Anlage. Die 19-Jährige aus Barßel musste geborgen werden. Es wurden unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Sie wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

