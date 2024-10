LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Neustadt an der Orla (ots) - Am Mittwoch, gegen 18.40 Uhr, befuhr die 74-jährige Fahrerin eines PKW die L2349 von Plothen kommend in Richtung Knau. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Straße ab und fuhr in der weiteren Folge gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit der Frau ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem ...

mehr