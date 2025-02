POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Geilenkirchen-Tripsrath (ots) - Einbrecher drangen am Mittwoch (26. Februar) zwischen 17.30 Uhr und 22.05 Uhr gewaltsam in ein am Eiseder Hof gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

